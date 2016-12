भारतीय विदेश विभाग ने कहा, सऊदी अरब में नहीं फंसे हैं 150 भारतीयों के शव

विदेश विभाग ने खबर को भ्रामक बताया और कारण गिनाए कि क्यों सऊदी अरब से शवों को लाने में देरी लगती है।

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 3:58 [IST]

English summary

MEA refuted the media report about dead bodies of 150 Indians not dispatched by Indian Embassy from Saudi Arabia. MEA said that report is misleading and wrong.