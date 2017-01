मथुरा की 'मेमोरी गर्ल' ने बनाया रिकॉर्ड, 8 मिनट 33 सेकेंड में याद किए 500 शब्द

मथुरा की रहने वाली प्रेरणा ने महज 8 मिनट 33 सेकेंड में 500 संख्या याद कर ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है।

Story first published: Friday, January 20, 2017, 16:03 [IST]

English summary

A girl from Mathura, Prerna, has become the first girl from India to get her name enrolled in the Guinness Book of World Records for remembering 500 numbers in just eight minutes and 33 seconds.