यूपी चुनाव से पहले अखिलेश का मास्टर स्ट्रोक, 17 OBC जाति दलित में शामिल

मुख्यमंत्री ने 17 ओबीसी जातियों को दलित कोटे में डालने का फैसला लिया है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 11:37 [IST]

English summary

Master stroke of Akhilesh Yadav 17 OBCs included in SC list. Cabinet has approved the the proposal of inclusion.