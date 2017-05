कश्‍मीर के शोपियां के 20 गांवों को सेना के 3,000 सैनिकों ने घेरा। सेना ने शुरू किया अब तक का सबसे बड़ा एंटी-टेरर ऑपरेशन।

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 11:02 [IST]

The Indian Army is undertaking a major operation in Kashmir to snuff out terrorists. The operation comprising nearly 3,000 army personnel.