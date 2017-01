इस गणतंत्र दिवस राजपथ की परेड में शामिल होगी UAE की सेना

इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर अबू धाबी के शहजादे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान मुख्य अतिथि होंगे। इस दौरान राजपथ की परेड में UAE की सेना भी शामिल होगी।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 6:06 [IST]

English summary

Marching band from the UAE's defence forces will join the parade on Republic Day.