अब मनोहर पर्रिकर का कहना है कि गोवा को कैशलेस सोसायटी बनाना संभव नहीं है जबकि उन्होंने पहले कहा है कि यह देश का पहला कैशलेस स्टेट होगा।

Story first published: Sunday, December 25, 2016, 3:41 [IST]

English summary

Defense Minister Manohar Parrikar said that fully cashless Goa not possible nor desirable nor intended. Only intention is to promote less-cash society.