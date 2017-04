मन की बात:न्यू इंडिया में VIP की जगह EPI (Every Person is Important)

'मन की बात' का यह 31वां संस्करण था, पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर बात की।

Story first published: Sunday, April 30, 2017, 10:58 [IST]

English summary

Prime Minister Narendra Modi will be addressing the nation of his radio programme 'Mann ki Baat' on Sunday. It will be aired at 11 am on the All India Radio and Doordarshan.