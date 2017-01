संघ विचारक मनमोहन वैद्य बोले- खत्म होना चाहिए आरक्षण, सबको मिले समान अवसर

जयपुर के लिटरेचर फेस्टिवल में संघ विचारक मनमोहन वैद्य ने कहा है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सबको समान अवसर और शिक्षा मिलनी चाहिए।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 20, 2017, 18:42 [IST]

English summary

manmohan vaidya said to remove reservation speaking in jaipur literature festival