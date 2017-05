आम आदमी पार्टी के संस्‍थापक सदस्‍यों में से एक कुमार विश्‍वास ने भी अब बगावत के सुर बुलंद कर दिए हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी उनको अनावश्‍यक बयानबाजी करने के खिलाफ चेतावनी दे डाली है।

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 18:40 [IST]

manish sisodiya criticise kumar vishwas for speak on television

