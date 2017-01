नहाते वक्त पड़ोसन का वीडियो बनाना चाहता था युवक, बाथरूम में छुपाया मोबाइल

वेंकटेश गुरुवार को चोरी छिपे पड़ोसी के घर में घुसा और बाथरूम के बाहर तरफ वेंटिलेटर के पास अपना फोन छुपाकर रख दिया। वह महिला को नहाते समय देखना चाहता था।

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 13:44 [IST]

English summary

Man tried to film woman taking bath at home arrested in hyderabad .