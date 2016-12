पति की बीमारी से तंग आकर महिला ने बच्ची समेत खुद को लगा ली आग, मां-बेटी की दर्दनाक मौत

पति को लकवा मार जाने की वजह से वह बिस्तर से उठ भी नहीं सकता था। पत्नी घर चलाने के साथ-साथ पति की बीमारी का खर्च नहीं उठा सकी और उसने बेटी समेत खुद को आग लगा ली।

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 18:03 [IST]

English summary

man remians ill so wife committed suicide along with her daughter