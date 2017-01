इन बिस्‍किटों का वजन 4 किलो 900 ग्राम है। डीआरआई के एक आला अधिकारी ने बताया कि मोहम्‍मद फवाज नाम का 26 वर्षीय यात्री बुधवार करीब 11 बजे रात में दुबई से मुंबई एयरपोर्ट पहुंचा।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 13:27 [IST]

English summary

The Directorate of Revenue Intelligence (DRI) have seized 42 gold biscuits having approximate market value of Rs 1.29 crore from a 26-year-old man at Mumbai’s Chhatrapati Shivaji International Airport.