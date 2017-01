दंगल फिल्म देखते समय व्यक्ति की मौत, सिनेमा हॉल में मचा हड़कंप

अभय की पत्नी ने उन्हें उठाने की कोशिश की लेकिन कोई प्रतिक्रिया मिलती ना देख सिनेमा मैनेजमेंट ने तुरंत एंबुलेंस बुलाकर उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया।

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 13:54 [IST]

English summary

Man dies in cinema hall, while watching dangal show in Ahmedabad of Gujarat.