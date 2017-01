उड़ते विमान में एयर होस्टेस से की गंदी हरकत, एयरपोर्ट पर हुआ गिरफ्तार

मंगलवार को फ्लाइट AI974 के इंडियन एयरस्पेस पर आते ही एयरहोस्टेस ने कैप्टन को बताया कि एक यात्री ने उसे गलत ढंग से छुआ और लगातार अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 7:26 [IST]

English summary

Man arrested for alleged sexual harassment of an airhostess in air india flight.