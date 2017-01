पीएम मोदी और अमित शाह को गिरफ्तार किया जाना चाहिए- ममता बनर्जी

टीएमसी नेता की गिरफ्तारी पर बिखरी ममता बनर्जी, बोलीं पीएम मोदी और अमित शाह को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पीएम देश की राजनीति को नहीं समझते हैं।

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 16:17 [IST]

English summary

Mamta Banerjee says Amit Shah, Narendra Modi should be arrested. PM Modi does not understand Indian politics,