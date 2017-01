ममता बनर्जी का पीएम पर हमला, कहा- नरेंद्र मोदी को हटाकर आडवाणी, जेटली या राजनाथ बनाएं सरकार

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने देश की सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मतभेद भुलाकर एकजुट होकर ही राष्ट्र को बचाया जा सकता है।

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 12:13 [IST]

English summary

Mamata Banerjee attack PM Modi, urged president Should Be PM Jaitley Or Advani.