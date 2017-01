गोवा में चुनाव से पहले भाजपा को तगड़ा झटका, MGP ने तोड़ा गठबंधन

दीपक धवालिकार ने गोवा की राज्‍यपाल मृदुला सिन्‍हा को लिखा एक पत्र जारी किया। इस पत्र में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के तोड़ने की घोषणा की है।

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 18:33 [IST]

As announced by the party leaders earlier, a day after the announcement of Goa Assembly elections, the Maharashtrawadi Gomantak Party snapped its alliance with the ruling BJP in the State.