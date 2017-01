पीएम मोदी के बुलेट ट्रेन के सपने को बीजेपी ने ही दिया झटका

मुंबई-अहमदाबाद के बीच चलने वाली इस ट्रेन के लिए जपान से 79,087 करोड़ रुपए के कर्ज का गारंटर बनाए जाने के प्रस्ताव पर भाजपा नेता सुधीर मुंगटीवार के (वित्त) मंत्रालय ने आपत्ति जताई है।

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 18:34 [IST]

maharashtra is not keen to be guarantor for bullet train loan