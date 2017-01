आश्रम में फंदे पर लटका मिला महंत का शव, और पास में एक और लाश

मथुरा के एक आश्रम में महंत और एक शख्स का शव मिलने से हड़कंप मच गया। संत समाज से पुलिस को जल्द से जल्द हत्या की गुत्थी सुलझाने का अल्टीमेटम दे दिया है।

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 21:20 [IST]

English summary

Mahanta murdered in Mathura's Ashram, another dead body found in the same room, Police search for missing person.