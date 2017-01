माघ मेले का पहला स्नान आज, आस्था की डुबकी के लिए 50 लाख श्रद्धालु पहुंचे संगम नगरी

कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच 'हर-हर गंगे' के उद्घोष के साथ श्रद्धालु संगम तट समेत अन्य घाटों पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और भगवान का ध्यान कर रहे हैं।

English summary

The 44-day Magh Mela is set to begin with approximately 50 lakh pilgrims, including scores of kalpwasis, expected to take a holy dip at Sangam, the confluence of Yamuna, Ganga and mythological Saraswati, on the occasion of Paush Purnima today.