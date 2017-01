वैंकेया नायडू ने पूछा, जायरा को माफी मांगनी पड़ी, अब सेक्युलर कहां चले गए?

कश्मीरी अदाकारा जायरा वसीम के फेसबुक पर ट्रोल किए जाने पर केंध्रीय मंत्री वैंकेया नायडू ने कहा है कि लिबरल अब कहां हैं और वो जायरा का समर्थन क्यों नहीं कर रहे?

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 20:43 [IST]

English summary

M Venkaiah Naidu says on Zaira Wasim trolling Where are the so called ultra liberals