छेड़खानी के खिलाफ इस छात्रा ने लिखा ऐसा फेसबुक पोस्ट, एक बार जरुर पढ़ना चाहेंगे आप

सौम्या ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि मेरे साथ छेड़खानी की घटना हुई। जिस शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया उसकी उम्र 40 साल के आस-पास थी। ये पूरा घटनाक्रम बस में हुआ।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 15:35 [IST]

English summary

Lucknow girl writes in an inspiring Facebook post against eve-teasing.