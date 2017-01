R-Day Live: अमर जवान ज्योति पर पीएम मोदी ने चढ़ाए श्रद्धा सुमन

आज पूरा देश अपना 68वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस समय दिल्ली का राजपथ दुल्हन की तरह सज गया है तो पूरी दिल्ली छावनी में तब्दील हो चुकी है।

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 7:55 [IST]

English summary

The historic Rajpath is all decked up to showcase India's military might and other achievements on the occasion of 68th Republic Day celebrations Today.