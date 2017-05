निर्भया केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पढ़िए 12 बड़ी बातें...

कोर्ट ने कहा कि उसके साथ एक वस्तु की तरह व्यवहार किया गया, अपने सुख के लिए उन्होंने पीड़िता को शिकार बनाया। उन्होंने पीड़िता की गरिमा के साथ खेल तो खेला ही, उनका तरीका बेहद चौंकाने वाला था।

Story first published: Friday, May 5, 2017, 17:00 [IST]

English summary

Little did Nirbhaya know her world would end: Supreme Court key observations.