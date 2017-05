शराबबंदी के बाद शराबी हुए बिहार के चूहे, गटक गए 9 लाख लीटर शराब

एसएसपी मनु महाराज ने जिले में तैनात सभी थानेदारों को और पुलिस अधिकारियों व कर्मियों का ब्रेथ एनलाइजिंग टेस्ट कराने का फैसला भी सुना चुके हैं।

Friday, May 5, 2017, 17:53 [IST]

The Bihar police has claimed that "liquor-loving" rats drank up a large amount of the 9 lakh litres of alcohol that the police had seized from people who were caught breaking the law banning liquor in the state.