जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षाबलों ने ढेर किया लश्कर का खूंखार आतंकी अबू मूसा

मारे गए आतंकी का नाम अबू मूसा है और वो लश्कर का कमांडर बताया जा रहा है। मुठभेड़ के बाद सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है।

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 9:46 [IST]

English summary

LeT commander Abu Musa was killed in an encounter with police and security forces in Bandipora of Jammu Kashmir.