प्रदीप सिंह ने बताया कि शव को पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया है ताकि उसके पकड़कर जंगल ले जाया जा सके।

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 16:00 [IST]

English summary

A four-year-old girl was mauled to death by a leopard at Baradiya village in Visavadar taluka of Junagadh district near Gir Wildlife Sanctuary, a top forest official said today.