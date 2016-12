पीएम मोदी के खिलाफ वार में राहुल गांधी को मिला विपक्षियों का साथ

पीएम मोदी पर राहुल के लगाए गए आरोपों को लालू, केजरीवाल और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने गंभीर कहते हुए इसकी जांच की मांग की।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 3:41 [IST]

English summary

Opposition leaders Arvind Kejriwal, Lalu Prasad Yadav and others are backing Congress Vice President Rahul Gandhi in current political war against PM Narendra Modi.