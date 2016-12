नोटबंदी: कालेधन को सफेद करने का आरोपी रोहित टंडन गिरफ्तार, पढ़िए उससे जुड़ी खास बातें

रोहित टंडन पेशे से वकील है और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता है। 2014 में ही टंडन एंड टंडन नाम से उसने लॉ फर्म खोली। आयकर विभाग को उसके देशभर में 18 बैंक अकाउंट्स होने का पता चला है।

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 15:57 [IST]

