दिसंबर 2017 तक होगा आईएनएस खंदेरी का टेस्‍ट और ट्रायल। प्रीसिशन गाइडेड वेपंस से लैस है स्‍कॉर्पीन क्‍लास की दूसरी पनडुब्‍बी स्‍कॉर्पीन। किसी और पनडुब्‍बी से इसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता है।

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 10:11 [IST]

INS Khanderi, second Scorpene class submarine has been launched at the Mazagon Dock yard in Mumbai.