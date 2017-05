वर्ष 2013 में कृष्‍णा घाटी में ही लांस नायक हेमराज का भी सिर काटकर ले गई थी पाकिस्‍तान की सेना। हेमराज की मां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद दिलाया है 10 पाक आतंकियों का सिर लाने का वादा।

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 13:05 [IST]

English summary

Lance Naik Hemraj's mother reminded Prime Minister Narendra Modi about his promise and asked to bring 10 heads of Pakistani soldiers.