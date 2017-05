लालू ने कहा बूढ़ी गायों को बीजेपी नेताओं के घर बांधों, क्यों

लालू प्रसाद यादव ने तमाम कार्यकर्ताओ से दूध नहीं देने वाली बूढ़ी गायों को भाजपा नेताओं के घर ले जाने को कहा।

Story first published: Friday, May 5, 2017, 13:58 [IST]

English summary

Lalu Yadav asks his workers to take all the old cows to BJP leaders home. He says this will expose BJP leader of their cow love.