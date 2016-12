जानकारी के मुताबिक कैपजैमिनाय आईटी कंपनी में काम करने वाली अंतरा दास ऑफिस से निकलकर अपने एक फ्रेंड के यहां जा रही थीं।

Story first published: Sunday, December 25, 2016, 15:52 [IST]

English summary

A 23-year-old Calcuttan working with an IT firm in Pune and allegedly being stalked was hacked to death near the western Indian city on Friday night.