कोलकाता: 25 करोड़ के पुराने नोट बदलने वाला बिजनेसमैन गिरफ्तार

ईडी ने एक दिसंबर को कई हवाला कारोबारियों के यहां छापेमारी की। ये सभी कालेधन को सफेद करने में जुटे थे। ये कारोबारी पुराने नोटों के बदले नए नोट कमीशन लेकर उपलब्ध करा रहे थे।

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 12:35 [IST]

English summary

Kolkata businessman Parsamal Lodha arrested by ED for converting over Rs 25 crore.