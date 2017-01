मई से लेकर नवंबर तक हुई नोटबंदी की प्लानिंग, हर शुक्रवार होती थी एक गुप्त बैठक

भले ही यह फैसला दिखने में तुरंत लिया गया लगता हो, लेकिन इसकी योजना पिछले साल मई से बनने लगी थी। इसके लिए हर शुक्रवार को दिल्ली में एक गुप्त बैठक होती थी।

Story first published: Friday, January 20, 2017, 16:58 [IST]

English summary

know how the decision of demonetisation is planned by modi government