भारत ने रेटिंग अपग्रेड करने के लिए मूडीज से की थी सिफारिश, एक नहीं सुनी एजेंसी ने

भारत को मूडीज की रेटिंग पसंद नहीं आई थी, जिसके बाद भारत ने रेटिंग को अपग्रेड करने की मांग की थी। हालांकि, रेटिंग एजेंसी ने भारत की एक नहीं सुनी और रेटिंग में कोई भी बदलाव करने से साफ इनकार कर दिया।

Story first published: Friday, December 23, 2016, 18:12 [IST]

