जब ओम पुरी को पहली फिल्म में काम करने के बाद मिली थी मूंगफली, जानें और भी बहुत कुछ

बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता ओम पुरी अब सिर्फ हमारी यादों में हैं। 6 जनवरी की सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। आईए आपको बताते हैं कि उनके जीवन और करियर के बारे में।

Story first published: Friday, January 6, 2017, 9:50 [IST]

English summary

Know about profile of Veteran actor Om Puri who passes away at the age of 66