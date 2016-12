किशोर भजियावाला ने 700 लोगों का इस्तेमाल करके कालेधन को किया था सफेद, कभी बेचता था चाय

कभी चाय बेचने वाले सूरत के जिस फाइनेंसर किशोर भजियावाला के पास 400 करोड़ की संपत्ति पाई गई थी, उसने अपने कालेधन को सफेद करने के लिए 700 लोगों और नकील बैंक खातों का इस्तेमाल किया था।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, December 26, 2016, 13:00 [IST]

English summary

kishore bhajiawala used 700 people to deposit and withdraw cash