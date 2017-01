किरण बेदी ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री का आदेश पलटा, सोशल मीडिया चलाने की थी मनाही

किरण बेदी ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें उन्होंने किसी भी आधिकारिक काम के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी।

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 20:20 [IST]

English summary

kiran bedi voids the chief minister circular of banning social media for the official communication