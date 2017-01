ऋषि कपूर का खुल्लम-खुल्ला खुलासा: राज कपूर का था नर्गिस-वैजयंती माला से अफेयर

ऋषि कपूर ने अपनी इस किताब में लिखा है कि 'मेरे पिता, राज कपूर, 28 साल के थे और 4 साल पहले ही वह 'शोमैन ऑफ हिंदी सिनेमा' का खिताब पा चुके थे।

Wednesday, January 18, 2017, 16:00 [IST]

Veteran actor Rishi Kapoor has opened up about the colourful life of his father, filmmaker Raj Kapoor in his soon-to-be released autobiography, saying he loved his cinema, booze, and his leading ladies.