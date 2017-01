'खुल्लम-खुल्ला' खुलासा: दुबई में दाऊद इब्राहिम के साथ ऋषि कपूर ने पी थी चाय

फिल्म डी-डे में दाऊद का किरदार निभा चुके ऋषि कपूर की आने वाली आत्मकथा का कुछ अंश टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, जिसके मुताबिक ऋषि कपूर 1988 में दाऊद इब्राहिम से मिले थे।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 16, 2017, 13:50 [IST]

English summary

In his soon-to-be-released autobiography, Khullam Khulla, actor Rishi Kapoor opens up about meeting with one of India’s most-wanted men, Dawood Ibrahim, on two occasions in Dubai.