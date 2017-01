केरल में पेंशन के पैसे मांगने पर बहू ने सास को पीटा, बाल पकड़कर घर में घसीटा

पुलिस ने बताया कि 75 वर्षीय महिला के चेहरे पर भी काफी सूजन आई है, क्योंकि उसकी बहू ने उस पर थप्पड़ बरसाए। यही नहीं, उसने सास को बाल पकड़कर घसीटा जिसकी वजह से उसके सिर में दर्द है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 13, 2017, 16:10 [IST]

English summary

Kerala woman beaten by daughter-in-law for asking her pension money.