पॉलेटेक्निक में पढ़ने वाली लड़कियों ने किया ऐसा काम, जानकर आप भी करेंगे सलाम

केरल के कोट्टाकल में छात्राओं ने लगातार अपनी मेहनत से उस 11 एकड़ जमीन को उपजाऊ बना दिया, जो बरसों से बेकार और बंजर पड़ी थी।

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 15:42 [IST]

English summary

11 acres of arid land to turn green by agroup of girls in Kottakkal