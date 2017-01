27 वर्ष पहले जनवरी 1990 को कश्‍मीर के मस्जिद से कश्‍मीरी पंडित को काफिर करार देकर उन्‍हें कहा गया, या तो मुसलमान बन जाएं, या तो चले जाएं या फिर मरने के लिए तैयार रहें।

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 11:09 [IST]

English summary

It has been 27 years today since the Kashmiri Pandits living in Jammu and Kashmir faced one of their worst nightmares.