अपनी ही बेटी का गर्भपात करने के गंभीर आरोप में फंसे कांग्रेस नेता सीएम इब्राहिम

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्राहिम इस शादी से खुश नहीं थे। खादर के मुताबिक उनकी बहू और इब्राहिम की बेटी इफा को घर से जबरन ले जाया गया।

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 14:19 [IST]

English summary

Deputy Chairman of the Karnataka Planning Board and former Union Minister CM Ibrahim on Tuesday was accused of forcibly having his daughter’s foetus aborted.