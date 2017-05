होम » समाचार » देश » BJP एमएलसी ने व्‍हाट्सऐप ग्रुप पर भेजा महिलाओं की न्‍यूड तस्‍वीरें, मचा हड़कंप BJP एमएलसी ने व्‍हाट्सऐप ग्रुप पर भेजा महिलाओं की न्‍यूड तस्‍वीरें, मचा हड़कंप

कर्नाटक के बेलगावी से बीजेपी एमएलसी महंतेश कवातागिमाथ ने वाट्सएप ग्रुप बेलगामी मीडिया फोर्स में महिलाओं की नग्न तस्वीरें भेज दीं।

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 13:37 [IST]