चेन्नई एक्सप्रेस के प्रोड्यूसर करीम मोरानी पर रेप और ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज

सुपरहिट फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के निर्माता करीम मोरानी के खिलाफ रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज किया गया है।

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 21:38 [IST]

English summary

The Hyderabad police have filed a case of rape and blackmail against leading Bollywood producer Karim Morani.