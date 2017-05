केजरीवाल को मैंने अपनी आंखों से दो करोड़ कैश लेते देखा-कपिल मिश्रा

आम आदमी पार्टी का पहले दिन से कार्यकर्ता हूं,पहले तोमर साहब को मंत्री बनाया गया, अब सतेंद्र जैन को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है।

Story first published: Sunday, May 7, 2017, 10:58 [IST]

English summary

Kapil Mishra exposes Arvind Kejriwal takes bribe of 2 crore rupees. He met to LG to submit the facts in Tanker Scam.