कानपुर अजमेर-सियालदह ट्रेन हादसा: रेल के डिब्बे बने पापड़, सुरेश प्रभु ने दिए जांच के आदेश, तस्वीरें

आज कानपुर देहात के रुरा स्टेशन के पास अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें अब तक 2 लोगों के मौत की खबर है।

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 11:01 [IST]

English summary

Over 40 people have been injured after 15 coaches of the Sealdah-Ajmer Express derailed near Kanpur in Uttar Pradesh this morning.