अजमेर-सियालदह ट्रेन हादसा: क्यों बदनाम है कानपुर का पुखरायां रेल ट्रैक?

बीते महीने भी कानपुर के पास ही पुखरायां में एक बड़ा रेल हादसा हुआ था, जिसमें करीब 142 लोगों की मौत हो गई थी।

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 11:36 [IST]

Fifteen coaches of the Sealdah-Ajmer express derailed near Kanpur early on Wednesday, killing two people and injuring 63 others.